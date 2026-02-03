Internaron de urgencia a Peter Lanzani: qué le pasó

El mundo del espectáculo se mantuvo en alerta este lunes tras conocerse la noticia de la hospitalización preventiva de Peter Lanzani. El reconocido actor debió ser ingresado en el Sanatorio Colegiales tras sufrir una descompensación que obligó a una intervención médica inmediata. La primicia fue brindada en el programa LAM (América TV), donde se detallaron las circunstancias del episodio y el estado actual del artista.

El ingreso al centro asistencial se produjo cerca del mediodía. Según la información proporcionada por el panelista Pepe Ochoa, el cuadro inicial revistió cierta gravedad visual, ya que el actor arribó al lugar en silla de ruedas, lo que activó de forma instantánea los protocolos de urgencia del sanatorio. Lanzani se encontraba acompañado por su pareja al momento de manifestar los primeros malestares físicos.

Una vez dentro de la institución, el equipo profesional inició una serie de evaluaciones exhaustivas para determinar el origen de la descompensación. La principal preocupación de los facultativos radicaba en la posibilidad de un cuadro que requiriera una resolución en el quirófano. Al respecto, Ochoa detalló: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”.

Actualmente, el protagonista de grandes éxitos del cine y la televisión permanece bajo estricta vigilancia médica. El periodista de América TV añadió que los profesionales “verán si eventualmente tienen que operarlo o no”, dependiendo de los resultados de los análisis complementarios que se le realicen durante su estadía en la clínica.

A pesar de que el actor presentó fiebre durante las primeras horas de su internación —un factor que incrementó la inquietud del entorno—, las últimas informaciones indican que la situación está estabilizada. El cronista precisó que el malestar surgió de manera repentina: “a la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”.

Afortunadamente, el cuadro evoluciona de manera favorable y Lanzani se encuentra fuera de peligro. En el sanatorio, el actor cuenta con el apoyo constante de sus familiares y su pareja, quienes aguardan las definiciones del equipo médico. Por el momento, la decisión es que continúe en observación para monitorear su progreso y descartar cualquier complicación mayor que pudiera derivar en la mencionada intervención quirúrgica.