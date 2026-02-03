La costanera de Carlos Paz recibe un concurso de pesca de alto nivel

Este sábado 8 de febrero, Villa Carlos Paz será escenario del Gran Concurso Nacional de Pesca de Carpas, una competencia que reunirá a pescadores de distintos puntos del país en la costanera local, en el sector comprendido entre el Monumento a Bustos y la zona céntrica.

La actividad se desarrollará de 9 a 13, con premios individuales a la pieza de mayor peso y una importante escala de reconocimientos económicos que alcanzan hasta 1.400.000 pesos para el primer puesto, además de premios especiales a la mejor dama y a la cantidad de piezas obtenidas.

El concurso cuenta con inscripciones anticipadas de 35.000 pesos, disponibles hasta el jueves 6 de febrero a las 19, mientras que el día del evento el valor será de 40.000 pesos. La organización informó que el certamen tendrá una duración total de cuatro horas y será fiscalizado por entidades vinculadas a la pesca deportiva.

Entre las condiciones establecidas, se permitirá la participación de damas, cadetes y adultos mayores con impedimento físico, siempre que presenten certificado médico. No se suspenderá por mal tiempo y se prohíbe el uso de multifilamento. Las especies válidas serán carpa, pejerrey, bagre, mojarra y lombriz como carnada.

El evento es organizado por el Club Loteros, con inscripción y consultas disponibles a través de los números habilitados por la organización. La jornada promete combinar deporte, aire libre y un fuerte atractivo competitivo en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.