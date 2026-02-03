Marcelo Rodio destacó el valor cultural de los Premios Carlos 2026

En el marco de la entrega de los Premios Carlos 2026, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, remarcó la importancia del evento para la cultura provincial y el posicionamiento de Villa Carlos Paz como capital teatral de Córdoba.

“Es uno de los premios más importantes para el teatro de la provincia. Carlos Paz es una ciudad que respira teatro, y que tengamos este tipo de eventos es fundamental para toda la cultura”, expresó Rodio, al tiempo que subrayó que la premiación funciona como un punto de partida para impulsar otras actividades artísticas y culturales a lo largo del año.

El funcionario destacó además el rol estratégico que cumple la cultura en la economía provincial. “La cantidad de eventos culturales que tiene Córdoba, sumados a los teatros, festivales y museos, son un motor fundamental de la economía naranja”, señaló, haciendo hincapié en el impacto directo que estas actividades generan en el empleo y el turismo.

En ese sentido, Rodio aseguró que desde el Gobierno de la Provincia se continuará trabajando para fortalecer y multiplicar este tipo de iniciativas. “Vamos a seguir apostando a que esto se masifique, porque la cultura no solo es identidad, también es trabajo y desarrollo”, concluyó.