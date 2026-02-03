Millonaria colecta para la policía que atropelló a un ladrón en plena autopista

Solidaridad digital
Millonaria colecta para la policía que atropelló a un ladrón en plena autopistaTras el incidente ocurrido en Quilmes, usuarios de redes sociales y referentes digitales recaudaron fondos para reparar el vehículo de la mujer. El asaltante permanece internado con heridas graves.
Una oficial de policía, que circulaba en su auto particular, protagonizó un impactante episodio en el Acceso Sudeste cuando embistió a un hombre de 26 años que se había cruzado en plena autopista para asaltar a un motociclista . El delincuente fue impactado de frente por el Ford Ka negro de la mujer, sufriendo heridas de extrema gravedad tras salir despedido por el aire.
A raíz de los daños sufridos en el vehículo y en apoyo al accionar de la oficial, el influencer Iñaki Gutiérrez y otros usuarios de la red social X lanzaron una colecta pública . En menos de 24 horas, la iniciativa logró reunir una cifra cercana a los 30 millones de pesos destinada a la reparación del automóvil y otros gastos derivados del hecho .
El video de la secuencia, captado por cámaras de seguridad, se volvió viral rápidamente . Mientras la justicia analiza los pormenores del caso ocurrido a la altura de Don Bosco, el masivo apoyo económico reflejó un fuerte respaldo social hacia la conductora involucrada .