Millonaria colecta para la policía que atropelló a un ladrón en plena autopista

Una oficial de policía, que circulaba en su auto particular, protagonizó un impactante episodio en el Acceso Sudeste cuando embistió a un hombre de 26 años que se había cruzado en plena autopista para asaltar a un motociclista . El delincuente fue impactado de frente por el Ford Ka negro de la mujer, sufriendo heridas de extrema gravedad tras salir despedido por el aire.

A raíz de los daños sufridos en el vehículo y en apoyo al accionar de la oficial, el influencer Iñaki Gutiérrez y otros usuarios de la red social X lanzaron una colecta pública . En menos de 24 horas, la iniciativa logró reunir una cifra cercana a los 30 millones de pesos destinada a la reparación del automóvil y otros gastos derivados del hecho .

El video de la secuencia, captado por cámaras de seguridad, se volvió viral rápidamente . Mientras la justicia analiza los pormenores del caso ocurrido a la altura de Don Bosco, el masivo apoyo económico reflejó un fuerte respaldo social hacia la conductora involucrada .