Murió el motociclista accidentado en las cercanías de Arroyito

En las últimas horas, la ciudad de San Francisco se vio conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 38 años que permanecía en estado reservado en el Hospital Iturraspe. El deceso fue constatado por los facultativos del nosocomio, luego de que el paciente no lograra recuperarse de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial.

El accidente ocurrió el pasado viernes 31 de enero en el kilómetro 56 de la Ruta E-52, a la altura de la localidad de Arroyito. Por causas que la justicia aún intenta establecer, la víctima, quien se conducía en una motocicleta marca Appia Brezza, colisionó de manera violenta contra un camión marca Shacman X500, el cual era guiado por un hombre de 45 años.

Tras el impacto, el motociclista fue asistido de urgencia y trasladado al centro de salud de San Francisco, donde permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos hasta el fatídico desenlace. Las autoridades locales continúan con las peritajes correspondientes para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la tragedia.