Sergio Ziliotto visita Casa Rosada y se reúne con Diego Santilli y Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibe este mediodía al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, escoltado por el ministro del Interior, Diego Santilli, en la búsqueda de respaldos para la Reforma Laboral que buscan pasar durante las sesiones extraordinarias.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario provincial llegó a Casa Rosada a las 10, luego de las dos fallidas audiencias que debió suspender por problemas personales y por las complejas condiciones climáticas que azotaban a su provincia.

Lo cierto es que los representantes del Poder Ejecutivo buscan tender puentes con un representante provincial reticente al vínculo con el Gobierno aunque dispuesto a dialogar. Sin embargo, pidió que el intercambio tenga lugar en Casa Rosada y no en La Pampa.

En cada oportunidad, reitera sus reclamos por la deuda que contrajo la Nación con la provincia que ubica en 400.000 millones correspondientes al déficit previsional. La Pampa, al igual que otras 13 provincias, no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no perciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

En la administración libertaria intentan sumar voluntades que les permita sancionar el proyecto de “Modernización” Laboral que tanto obsesiona al presidente Javier Milei. Con el inicio de las sesiones extraordinarias, y la posibilidad de tratarla en el recinto el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, se espera que el cronograma legislativo forme parte del temario.

“No nos preocupa el tema de la reforma. Seguramente es necesaria, pero hay que ver para qué y cómo. Si la idea es precarizar no estamos de acuerdo”, supieron plantear a este medio desde el entorno de Ziliotto.