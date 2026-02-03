Valle Hermoso celebra su Fundación con arte y música. En el marco de la Semana de la Fundación, se realizará una muestra de arte visual y musical con la participación de artistas locales y espectáculos en vivo.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar del arte, la música y la cultura en un espacio abierto para toda la comunidad. Las actividades se desarrollarán los días 5 y 6 de febrero, de 19 a 21.30, en la explanada del Museo Capitán Juan de Zevallos, con entrada libre y gratuita.