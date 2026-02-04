Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo sobre minerales críticos

Argentina y Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para fortalecer el suministro y procesamiento de minerales críticos, claves para las nuevas tecnologías.

Fue en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington D.C., donde participaron el Canciller Pablo Quirno y su par norteamericano, Marco Rubio.

El objetivo principal apunta a "garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global".

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30 %.

El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas, empleo calificado y dinamizar economías regionales.

Argentina prevé alcanzar U$S100.000.000.000 en exportaciones totales en los próximos siete años.

La minería podría superar los U$S20.000.000.000 en ese horizonte y llegar a más de U$S30.000.000.000 hacia el final de la próxima década.

El acuerdo se apoya en un escenario de estabilidad, reglas claras y previsibles para la inversión, consolidando la minería junto con energía y agroindustria como pilares de la transformación económica.