Bajan las temperaturas y se esperan lluvias y tormentas durante la semana

El tiempo en Carlos Paz comenzará a desmejorar desde esta noche, con tormentas aisladas y probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura nocturna rondará los 25 grados, con viento leve del noreste.

Para el jueves, el escenario será más inestable. Durante la mañana y la tarde se prevén tormentas aisladas, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas fuertes, con chances de lluvia que aumentan al 40–70 por ciento. La máxima descenderá hasta los 28 grados, marcando el inicio de una baja térmica.

La tendencia continuará el viernes, con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, y mejoras parciales hacia la noche. Las temperaturas seguirán en descenso, con máximas cercanas a los 27 grados.

De cara al fin de semana, el pronóstico indica mínimas más bajas, que podrían ubicarse entre los 16 y 14 grados, y máximas moderadas, en un contexto de tiempo variable y menor intensidad de lluvias.