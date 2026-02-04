Carlospacense condenado por abuso sexual: por una vida libre para María y su hijo

Una campaña se inició en las redes sociales para juntar firmas en apoyo de la mujer que denunció por abuso sexual a un tatuador oriundo de Villa Carlos Paz que está radicado en España. Se solicitará a la justicia española que levante la orden de captura internacional que tiene la mujer, quien hace diez años decidió escapar de Ibiza con su hijo luego de haber detectado signos de que había sido violado por su ex pareja.

El acusado es Edgardo Milesi, quien fue condenado por abuso sexual en perjuicio de dos jóvenes.

La historia de María comenzó en Ibiza, donde nació en el seno de una familia proveniente de la Argentina. A los pocos meses de vida, sus padres retornaron al país y ella creció y cursó todos sus estudios en el país. De grande, conoció a quien luego se convertiría en su pareja y padre de su hijo. Luego de diez años de una relación conflictiva y viajes constantes por trabajo entre Carlos Paz e Ibiza, la relación se rompió para siempre y se separaron.

Un día, la mujer notó que su hijo presentaba señales de abuso tras haber estado con su padre. Pese a haber realizado una denuncia ante la justicia española, en apenas 48 horas, la causa fue archivada y se estableció una custodia compartida. Ante la desesperación por proteger a su hijo, que tenía en aquel entonces tres años, en el año 2015, decidió huir a un destino incierto y desde entonces no volvió a ver a su familia.

En enero del año pasado, su ex pareja fue condenada por abuso sexual en perjuicio de dos mujeres.

Para el abogado de María y su familia, esta «es una prueba de que ella no mentía, que su expareja era un abusador y su hijo estaba en peligro». Ahora luchan para que la justicia levante la orden de captura internacional para que María y su hijo puedan recuperar su vida tras haber permanecido ocultos por más de diez años.

A través del Instagram: libertadpara_maria, la familia junta firmas para ayudar a la mujer.