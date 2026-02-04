Córdoba: Un cordón sanitario para que un hígado pueda salvar una vida

Desde el aeropuerto hasta Nueva Córdoba
Córdoba: Un cordón sanitario para que un hígado pueda salvar una vidaLa ambulancia que transportaba el órgano fue escoltada por motos y vehículos policiales hasta el Sanatorio Allende.
Un cordón sanitario se desplegó en las últimas horas en la ciudad de Córdoba para garantizar el rápido traslado de un órgano que ayudó a salvar una vida.
El operativo contó con la participación del personal del Comando de Acción Preventiva y la división motorizada de la Policía y permitió llevar un hígado desde el aeropuerto hasta un centro asistencial en Nueva Córdoba.
El órgano provenía de La Plata y fue llevado hasta el Sanatorio Allende.
El procedimiento se desarrolló de manera coordinada con el objetivo de escoltar la ambulancia y se confirmó que el dispositivo se concretó de forma exitosa, garantizando un traslado rápido y seguro hasta el centro de salud.