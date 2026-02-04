Córdoba: Un cordón sanitario para que un hígado pueda salvar una vida

Un cordón sanitario se desplegó en las últimas horas en la ciudad de Córdoba para garantizar el rápido traslado de un órgano que ayudó a salvar una vida.

El operativo contó con la participación del personal del Comando de Acción Preventiva y la división motorizada de la Policía y permitió llevar un hígado desde el aeropuerto hasta un centro asistencial en Nueva Córdoba.

El órgano provenía de La Plata y fue llevado hasta el Sanatorio Allende.

El procedimiento se desarrolló de manera coordinada con el objetivo de escoltar la ambulancia y se confirmó que el dispositivo se concretó de forma exitosa, garantizando un traslado rápido y seguro hasta el centro de salud.