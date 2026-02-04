Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este 4 de febrero continúan los pagos del mes de enero que se extienden hasta el 12 de febrero. Durante esta jornada se abonarán prestaciones sociales a beneficiarios en todo el país, organizadas de acuerdo con la terminación del número de su DNI.

¿Quiénes cobran este miércoles?

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de febrero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción): todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de febrero.