El Playón Municipal de Carlos Paz empieza a cambiar su cara

Quienes transitan a diario por el Playón Municipal de Villa Carlos Paz empezaron a notar un cambio sutil. En un sector conocido por su falta de sombra y predominio de cemento, aparecieron nuevos árboles que anticipan otra imagen posible para el lugar.

Durante una jornada de forestación se plantaron 35 molles nativos a ambos lados de la vereda, con el objetivo de revertir progresivamente el aspecto árido del espacio, reducir el impacto del calor y sumar verde en un punto de alto uso urbano.

El crecimiento será paulatino, pero el efecto esperado apunta a mejorar el ambiente, favorecer la biodiversidad y transformar la experiencia cotidiana de quienes circulan por el sector. El cuidado de los ejemplares será clave para que el cambio se consolide con el tiempo.

La acción se inscribe dentro de una mirada ambiental que busca resignificar espacios duros de la ciudad y avanzar hacia un Carlos Paz más verde y habitable.

Los molles no brindan sombra inmediata, pero sí representan una apuesta a mediano y largo plazo. Se trata de una especie nativa que, con el crecimiento, desarrolla una copa amplia y ventilada, capaz de generar una sombra fresca y sostenida, ideal para reducir el impacto del calor en espacios abiertos. Además, su adaptación al clima serrano y su resistencia a la sequía los convierten en una opción adecuada para transformar de manera duradera un sector históricamente expuesto al sol como el Playón Municipal.