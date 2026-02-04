Hubo un temblor en el Valle de Punilla: ¿dónde se sintió?

Un sismo se registró este miércoles 4 de febrero en horas de la madrugada en el Valle de Punilla y se hizo sentir en varias localidades de la región.

Según informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió alrededor de la una y media de la mañana y tuvo epicentro a 17 km al suroeste de La Falda; 49 km al noroeste de Córdoba y 58 km al norte de Alta Gracia.

El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 8 kilómetros y registró una magnitud de 2.5º en la Escala de Mercalli.

El sismo fue reportado por vecinos de Villa Carlos Paz, Tanti, La Calera, Cosquín, La Falda, Capilla del Monte, Alta Gracia y Salsipuedes, entre otras localidades. Se percibió principalmente entre quienes estaban en reposo o habitaban edificios.