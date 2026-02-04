¿Cuándo llegarían las lluvias?

Las sierras de Córdoba en alerta por tormentas fuertes y granizo

Se anticipan además temperaturas que irán en ascenso y una máxima que llegaría a 35 grados.
miércoles, 4 de febrero de 2026 · 09:27

Un alerta por tormentas fuertes se mantiene vigente durante este miércoles 4 de febrero y se anuncia una jornada con temperaturas en ascenso en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se esperan máximas estimadas de entre 35 y 38 grados y desde las primeras horas de la mañana, vienen registrándose precipitaciones intensas en el sur provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el sur y parte del este y el oeste de Córdoba.

Los especialistas estiman que en horas de la tarde serán fenómenos de variada intensidad, acompañados de actividad eléctrica, ocasional caída granizo, ráfagas de hasta 75 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se recomienda circular con precaución por las rutas cordobesas.

Asimismo, la inestabilidad continuaría durante los días jueves 5 y viernes 6 de febrero con tormentas generalizadas. Hacia el viernes, se prevé también un descenso de la temperatura con una máxima de 26 grados que marca el inicio del mes de febrero.

