Plan educativo 2026: Cosquín entre las ciudades que tendrán nuevas escuelas

Cosquín será una de las localidades alcanzadas por el plan educativo 2026, mediante el cual la Provincia construirá 16 nuevos edificios escolares en Capital y el interior. La iniciativa apunta a ampliar y modernizar la infraestructura educativa en función de la demanda relevada por el Ministerio de Educación.

En el caso de Cosquín, se prevé la construcción de una escuela secundaria con formación profesional, una tipología pensada para articular los contenidos de la educación media con saberes y prácticas vinculadas al mundo del trabajo. La obra se enmarca en un esquema que busca fortalecer la oferta educativa en distintos puntos del territorio provincial.

Las nuevas escuelas secundarias de este tipo tendrán 1.515 metros cuadrados de superficie cubierta, capacidad para 300 estudiantes y contarán con aulas, salón de usos múltiples, talleres, laboratorio, sala de robótica, sala de profesores, hall y lockers, entre otros espacios.

El plan incluye además la construcción de siete escuelas primarias y un jardín de infantes, distribuidos en diferentes localidades del interior y en la ciudad de Córdoba. Las obras estarán a cargo de la Subsecretaría de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La incorporación de Cosquín a este programa refuerza la inversión educativa en el departamento Punilla y se suma a las 25 instituciones inauguradas en los últimos dos años, consolidando una política de expansión de la infraestructura escolar en toda la provincia.