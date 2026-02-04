Punilla será parte de un plan hídrico millonario para 2026

La provincia avanzó esta semana con la apertura de ofertas para ejecutar obras hídricas durante 2026, en el marco de un programa que destinará más de $10.174 millones al mantenimiento y readecuación del sistema de drenajes en el interior. Entre los departamentos alcanzados se encuentra Punilla, una de las regiones incluidas en la primera zona de intervención.

Las tareas apuntan a limpiar canales, reparar obras de arte y optimizar el escurrimiento del agua, con el objetivo de reducir riesgos de anegamientos y fortalecer la respuesta ante lluvias intensas y eventos climáticos extremos. El foco está puesto especialmente en áreas rurales y productivas, donde el impacto de las crecidas suele ser más severo.

Punilla forma parte de la Zona 1 del plan, junto a otros departamentos del norte y oeste provincial. En este sector, las obras estarán vinculadas a los sistemas del Río Primero, Traslasierra y arroyos del noreste, con un presupuesto oficial superior a $1.700 millones.

El programa contempla intervenciones en los 25 departamentos del interior, divididos en cuatro grandes zonas operativas, definidas a partir de criterios técnicos, ambientales y territoriales. En conjunto, las obras buscan regular el escurrimiento de aguas pluviales y mitigar inundaciones, una problemática recurrente en distintas regiones de Córdoba.