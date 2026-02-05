Adiós al calor en Carlos Paz: se viene una baja de temperatura

Luego de una jornada pesada y con alerta amarilla por tormentas, mañana viernes se sentirá un cambio brusco en el tiempo en Villa Carlos Paz y la región, con una baja significativa de las temperaturas.

Según el pronóstico oficial, este jueves cerrará con tormentas fuertes, alta humedad y viento del sector sur. Las condiciones inestables darán paso, desde la madrugada del viernes, a un escenario más fresco, con mínima de 18°C y máxima de apenas 23°C, valores sensiblemente más bajos que los registrados en los últimos días.

Durante el viernes persistirá la probabilidad de tormentas, especialmente durante la madrugada y la mañana, con chances de precipitación de entre 40 y 70%, mientras que hacia la tarde el tiempo tenderá a mejorar, con cielo mayormente nublado y menor inestabilidad.

El descenso térmico continuará durante el fin de semana, con mínimas que bajarán hasta los 16°C, antes de un nuevo repunte de temperaturas hacia el domingo. Para la próxima semana, el pronóstico anticipa mañanas frescas, con mínimas que podrían ubicarse entre 13 y 14 grados.