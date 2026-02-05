Adorni y Presti se reunieron por nuevas incorporaciones en las Fueras Armadas

Sociedad
jueves, 5 de febrero de 2026 · 18:38

 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este jueves con el ministro de Defensa, Carlos Presti, para confirmar nuevas incorporaciones de nuevos blindados para el Ejército y equipamiento para los efectivos.

Adorni señaló que ambos llevaron a cabo una “gran reunión” que tuvo como objetivo principal “jerarquizar” a las Fuerzas Armadas y “engrandecer” a la Nación.

El encuentro se dio en un contexto desfavorable para la cartera debido al conflicto que atraviesa la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) ante la posible descentralización del manejo de los recursos y prestaciones.

Desde la Jefatura de Gabinete indicaron quecontinuarán durante todo 2026 las incorporaciones de aeronaves F-16, “en el marco del fortalecimiento de las capacidades de defensa”.

