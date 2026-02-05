Adorni y Presti se reunieron por nuevas incorporaciones en las Fueras Armadas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este jueves con el ministro de Defensa, Carlos Presti, para confirmar nuevas incorporaciones de nuevos blindados para el Ejército y equipamiento para los efectivos.

Adorni señaló que ambos llevaron a cabo una “gran reunión” que tuvo como objetivo principal “jerarquizar” a las Fuerzas Armadas y “engrandecer” a la Nación.

El encuentro se dio en un contexto desfavorable para la cartera debido al conflicto que atraviesa la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) ante la posible descentralización del manejo de los recursos y prestaciones.

Gran reunión de gabinete del Ministerio de Defensa liderado por el Teniente General Carlos Presti. Jerarquizar a las Fuerzas Armadas es engrandecer a la Nación.



Fin. pic.twitter.com/lyWbeBBToX — Manuel Adorni (@madorni) February 5, 2026

Desde la Jefatura de Gabinete indicaron quecontinuarán durante todo 2026 las incorporaciones de aeronaves F-16, “en el marco del fortalecimiento de las capacidades de defensa”.