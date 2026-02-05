“Aventura VCP”, una propuesta innovadora y única para este verano

El Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz presentó “Aventura VCP”, una innovadora propuesta libre y gratuita, destinada a vecinos y turistas, que promueve el deporte al aire libre, el disfrute del entorno natural y hábitos de vida saludables.

El programa incluye actividades deportivas y recreativas pensadas para todas las edades, como trail running, trekking, senderismo en montaña y urbano, canotaje y mountain bike, combinando movimiento, recreación y conexión con la naturaleza.

“Aventura VCP” nace con el objetivo de formar personas activas, creativas y comprometidas con el ambiente, desde una mirada integral que invita a descubrir la riqueza natural de la ciudad y a disfrutar de Villa Carlos Paz a través del deporte y la vida al aire libre.

Las actividades recreativas están destinadas a toda la familia y se desarrollarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Programa de actividades

Lunes y miércoles

De 18.30 a 20 hs. – Estadio Arena (costa del lago)

Destinado a jóvenes de 6 a 17 años

Martes y jueves

De 18.30 a 20 hs. – Punto Comunitario Sol y Río

Destinado a jóvenes de 6 a 17 años

Viernes

De 9 a 11 hs. – Parque Temático Costa Azul

Trekking y senderismo

Sábado

9 hs. – Balneario El Fantasio

Senderismo urbano por la costa (2K y 5K)

9 hs. – Punto Comunitario Sol y Río

Trekking y senderismo, destinado a público en general, mayores de 10 años