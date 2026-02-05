Carlos Paz endurece los controles sobre el Refugio Nocturno Cura Brochero

Un proyecto de ordenanza fue presentado en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz para endurecer los controles sobre el Refugio Nocturno Cura Brochero, que recibe mensualmente fondos municipales y alberga a personas en situación de calle. La premisa será conocer la cantidad y los datos de las personas asistidas por el lugar durante cada período y también en qué se utilizan los fondos públicos.

La medida busca avanzar hacia una mejor planificación, seguimiento y evaluación de programas sociales, pero también busca poner en orden una institución intermedia que se sustenta mayoritariamente con recursos de los vecinos carlospacenses, y que ha sido noticia por situaciones vinculadas a incendios intencionales, violencia e inseguridad.

«Resulta necesario contar con información sistematizada que permita conocer el alcance efectivo de la asistencia brindada, la cantidad de personas alojadas, los motivos de la asistencia y el tiempo de permanencia, en relación directa con el objetivo de pernocte que dio origen al Refugio Nocturno. La articulación y coordinación de acciones profesionales, comunitarias e institucionales, así como la implementación de políticas públicas integrales en materia social, requieren información adecuada, oportuna y verificable»; explicaron desde el bloque de concejales de Carlos Paz Unido.

La iniciativa sería aprobada durante la sesión de este jueves 5 de febrero y la comisión directiva del Refugio Nocturno deberá presentar rendiciones de los gastos afrontados por el subsidio y un listado de las personas asistidas durante el período rendido, consignando como mínimo: nombre y apellido, número de documento de identidad, domicilio, causa o motivo de la asistencia y tiempo de permanencia o pernocte en el establecimiento. Dicho listado deberá ser remitido mensualmente a la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, o a la dependencia que en el futuro la reemplace, dentro de los mismos plazos establecidos para la presentación de la rendición.

El incumplimiento de la presentación de las rendiciones mensuales, así como la omisión total o parcial del listado de personas asistidas, suspenderá el subsidio, hasta tanto se regularice la situación.