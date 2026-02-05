Carlos Paz recibe el “Tour Suramericano 2026” con actividades recreativas y entrada libre

Del viernes 6 al domingo 8 de febrero, Villa Carlos Paz será sede del evento “Tour Suramericano 2026”, que se desarrollará en el Parque de Asistencia del Rally, ubicado en la intersección de Costanera y avenida Illia.

La propuesta, organizada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, tiene como objetivo promocionar en todo el país los XIII Juegos Suramericanos, que se disputarán en el mes de septiembre en esa provincia.

Durante las tres jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas, que se llevarán a cabo de 18 a 22, con entrada libre y gratuita.

Entre las propuestas se destacan fútbol en burbujas gigantes, handball siamés, voley con paracaídas, tenis y otros atractivos pensados para todas las edades, en un espacio de encuentro que combina deporte, juego y promoción de uno de los eventos deportivos más importantes del continente.