Charla por el Día Mundial de Concientización sobre la Epilepsia en el Auditorio Municipal
En el marco del Día Mundial de Concientización sobre la Epilepsia, el Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz invita a los vecinos a participar de la charla abierta “Epilepsia: concientización, abordaje integral y rol del equipo de salud”, que se realizará el lunes 9 de febrero, a las 10, en el Auditorio Municipal (Liniers 50).
La actividad, de entrada libre y gratuita, está dirigida al público en general y tiene como objetivo brindar información, promover la sensibilización y fortalecer el conocimiento sobre esta condición neurológica, fomentando la inclusión y el acompañamiento de las personas que viven con epilepsia y sus familias.
La charla estará a cargo del Dr. Carlos Deabato, neurólogo del Hospital Municipal Gumersindo Sayago, quien abordará aspectos vinculados al diagnóstico, tratamiento, abordaje integral y la importancia del rol del equipo de salud en el acompañamiento de los pacientes.
Desde el Municipio se continúa impulsando espacios de información y prevención, promoviendo el acceso a la salud y la concientización comunitaria sobre distintas problemáticas sanitarias, con el objetivo de fortalecer una ciudad más inclusiva y comprometida con el bienestar de todos.