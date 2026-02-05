Córdoba Turismo desplegó su tráiler itinerante en Valle Hermoso

Valle Hermoso fue escenario de una jornada turística y cultural con la llegada del Tráiler de la Agencia Córdoba Turismo, que se instaló ayer en la localidad con una amplia propuesta recreativa pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Durante el encuentro, vecinos y visitantes participaron de sorteos y premios, cocina en vivo con degustación de productos regionales, experiencias de astroturismo, granita helada, un show de magia y presentaciones musicales que animaron la tarde.

La actividad formó parte de una iniciativa provincial orientada a promover el turismo, la cultura y el encuentro comunitario en distintos puntos del territorio cordobés, fortaleciendo la identidad local y acercando propuestas recreativas a cada localidad.