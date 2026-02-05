El cine llega a los barrios con funciones gratuitas para toda la familia

El Gobierno de la Ciudad anunció el regreso del ciclo infantil “Cine en tu barrio Verano 2026”, una propuesta cultural con entrada libre y gratuita pensada para disfrutar en familia, que en ediciones anteriores tuvo una amplia convocatoria en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura, propone llevar el cine directamente a los barrios mediante la proyección de películas infantiles en pantalla gigante, acercando el entretenimiento a grandes y chicos en espacios públicos de los diferentes distritos.

Todas las funciones comenzarán a las 20:45 horas y se desarrollarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Martes 10 de febrero: Los Algarrobos (Presidente Perón y Torricelli)

Lunes 23 de febrero: La Quinta 3.ª Sección (Dumas s/n)

Desde la organización destacaron que el ciclo busca generar espacios de encuentro y recreación, ofreciendo una alternativa cultural accesible para las familias carlospacenses y los turistas, con historias que inspiran, emocionan y divierten.

La entrada es libre y gratuita en todas las funciones.