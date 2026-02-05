El Cuarteto modifica la circulación en el centro de Cosquín

Con motivo del Cosquín Cuarteto 2026, la Municipalidad de Cosquín implementará este viernes 6 y domingo 8 de febrero un operativo especial de ordenamiento urbano y seguridad que incluirá cortes de calles y restricciones a la circulación en la zona céntrica de la ciudad.

Según lo informado oficialmente, el esquema estará dividido en tres sectores claramente delimitados. La Zona Celeste funcionará como área peatonal, mientras que la Zona Rosa mantendrá un perímetro peatonal permanente hasta la finalización del evento, con control policial para regular el ingreso al predio y evitar el acceso con elementos prohibidos.

En tanto, la Zona Amarilla establecerá un muro ciego alrededor de la Plaza Próspero Molina, permitiendo el ingreso únicamente a personas que cuenten con entrada para el festival.

El dispositivo de seguridad contará con la participación de 438 efectivos policiales, además de personal de Bomberos, Defensa Civil, Brigada Ambiental, Guardia Local y equipos de Salud, que trabajarán de manera coordinada durante ambas jornadas.

Desde el municipio solicitaron a vecinos y visitantes circular con precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo, especialmente en los accesos al área céntrica.