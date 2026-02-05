Llegan las tormentas a las sierras de Córdoba: ¿caerá granizo?

Un alerta por tormentas fuertes se encuentra vigente para este jueves 5 de febrero en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Se espera una caída de las temperaturas luego de jornadas de calor agobiantes y para el día de hoy se prevé una máxima de 33 grados en toda la región.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla y las tormentas serán protagonistas en la geografía cordobesa.

Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El anuncio alcanza también a la ciudad de Córdoba y los valles turísticos.

Asimismo, la inestabilidad continuaría durante el viernes 6 de febrero y los especialista coinciden en que la primera semana del mes se despedirá con una máxima que no superaría los 25 grados.