Nicolás sigue en estado crítico y su madre necesita ayuda para afrontar gastos

ayuda solidaria
Nicolás sigue en estado crítico y su madre necesita ayuda para afrontar gastosEn las últimas horas, cientos de personas se unieron a una cadena de oración por el menor.
Nicolás Savaniego continúa en estado crítico internado en el Hospital de Niños y su madre necesita ayuda para afrontar los gastos diarios de acompañar a su hijo.
La madre de Nicolás por estas horas afronta una difícil situación; estaba desempleada desde tres meses antes del accidente y trabajaba algunos días en casas de familia. Desde el momento del accidente, viaja a diario para estar al lado de su hijo. Si bien algunos días se queda en lo de un familiar, cerca del hospital de niños, tiene importantes gastos que afrontar.
Por otro lado, pese a que la situación de Nicolás es crítica, ella sabe que cuando su hijo pueda regresar a su casa, tendrá un largo proceso de recuperación por las lesiones, por lo que se puso un alias a disposición para colaborar con la mujer. Alias :Zapata1701 Titular: Débora Eliana Zapata
Nicolás sufrió un grave traumatismo de cráneo y una fractura expuesta en su pierna izquierda, por lo que permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Las redes sociales se llenaron de pedidos de cadena de oración pidiendo por la recuperación del menor.