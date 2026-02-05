Nueva rotonda en Taninga: así avanza el cruce de las rutas 28 y 15

Los trabajos para construir una nueva rotonda en la intersección de las rutas provinciales 28 y 15 avanzan en Taninga, en un cruce considerado estratégico para la circulación del oeste cordobés.

Según se informó, la obra se enmarca dentro del plan de asfaltado de la Ruta 28 que ejecuta el Gobierno de la Provincia de Córdoba y apunta a mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad vial en una zona de circulación intensa.

Las tareas ya muestran avances visibles y modifican no solo la dinámica vehicular, sino también el paisaje urbano del sector. En ese contexto, se mantienen desvíos y señalización provisoria mientras continúan los trabajos.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución y respetar las indicaciones viales vigentes mientras se desarrolla la obra.