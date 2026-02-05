Rally, espectáculo y turismo: el Parque Temático recibe el Motor Fest Cordobés 2026

Villa Carlos Paz será escenario de uno de los eventos deportivos y turísticos más destacados del año con la realización del Motor Fest Cordobés 2026, una propuesta que combina automovilismo de alto nivel, espectáculo y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero, con entrada libre y gratuita.

La presentación estuvo a cargo del intendente Esteban Avilés, junto a autoridades de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo, quienes confirmaron que la competencia se llevará a cabo en el Parque Temático de Villa Carlos Paz, con un circuito de rally especialmente diseñado para garantizar seguridad y una experiencia única tanto para el público como para los competidores.

Del encuentro participarán equipos del Rally Cordobés de todas las categorías, además de pilotos de nivel nacional e internacional, consolidando a la ciudad como sede de eventos deportivos de relevancia.

Además de la competencia automovilística, el Parque de Asistencia del Rally ofrecerá actividades recreativas para toda la familia, con atracciones para niños, food trucks y un desfile de autos por la costa del lago, que permitirá a vecinos y turistas disfrutar de los vehículos y equipos durante todo el fin de semana, desde la mañana hasta la noche.