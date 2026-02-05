“Ritmos Argentinos” desembarca en Carlos Paz con dos noches de música gratuita

El Escenario Móvil de la Secretaría de Cultura de la Nación volverá a instalarse en Villa Carlos Paz con una nueva escala del ciclo “Ritmos Argentinos”, una propuesta federal que recorre distintas provincias promoviendo artistas locales y proyectos emergentes.

Las presentaciones se realizarán este viernes 6 y sábado 7 de febrero, a partir de las 19, en el Playón Municipal, con entrada libre y un formato pensado para sumar música en vivo a las noches de verano.

Durante la primera jornada, el viernes 6, el público podrá disfrutar de los shows de Mona Mordan Band, Banday, Los socios de club y Loretta Sorbello, en una grilla que combina bandas de rock con propuestas de canción.

El sábado 7, también desde las 19, será el turno de Guerreras Doradas, Uno entre mil —tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati—, Kaweb y Barrio Mambo, con una programación que recorre distintos ritmos e incluye un homenaje a uno de los repertorios más emblemáticos del rock nacional.

“Ritmos Argentinos” es un programa con perspectiva federal que busca fortalecer la escena musical emergente, acompañando procesos de profesionalización de músicos y gestores culturales, y fomentando el intercambio artístico entre regiones del país.