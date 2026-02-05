Temporada 2026: vuelven las visitas guiadas nocturnas al cerro La Cruz

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Gobierno de la Ciudad lanzó la temporada 2026 de visitas guiadas nocturnas al cerro La Cruz, una propuesta gratuita destinada tanto a vecinos como a turistas que invita a redescubrir uno de los principales atractivos naturales de la ciudad.

La actividad consiste en ascensos nocturnos acompañados por guías especializados y se realiza los días lunes, miércoles y viernes, con cupos limitados de hasta 25 personas por jornada. Está destinada a participantes a partir de los 7 años, quienes deberán inscribirse previamente por WhatsApp, de lunes a viernes, al número 3541 528822.

El grupo parte a las 19:15 horas desde la base del cerro, ubicada en el Complejo Aerosilla, y realiza un ascenso diurno con regreso nocturno previsto para las 22:30 horas. El recorrido tiene una duración aproximada de tres horas y es de dificultad media, por lo que el acceso y la permanencia durante la caminata quedarán sujetos a la evaluación de los guías a cargo.

Durante el trayecto, los participantes reciben información sobre la geología, la flora y fauna del lugar, además de conocer aspectos históricos del lago San Roque y de la ciudad, mientras disfrutan del atardecer en pleno contacto con la naturaleza.

La experiencia se intensifica al llegar al Monumento a la Cruz, donde comienza el descenso nocturno. Desde allí, los visitantes pueden contemplar una vista panorámica de la ciudad iluminada, en un entorno relajado que invita a la observación y al disfrute del paisaje nocturno.

Desde la organización informaron que la actividad se suspende en caso de lluvia, tormentas o fuertes vientos, priorizando la seguridad de los participantes.