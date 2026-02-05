Servicios urbanos

Valle Hermoso realizó tareas de limpieza y mantenimiento vial

Las tareas se realizaron ayer sobre calle Padre Wálter Consalvi e incluyeron la rotonda y las canaletas para mejorar la limpieza y el escurrimiento.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 5 de febrero de 2026 · 19:10

Durante la jornada de ayer se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y barrido urbano sobre la calle Padre Wálter Consalvi, en el sector del Parador Central de Valle Hermoso.

Las tareas incluyeron el barrido de calzada, la limpieza de la rotonda y el despeje de canaletas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y facilitar el correcto escurrimiento del agua en la zona.

Desde el área de servicios municipales indicaron que estos trabajos forman parte del mantenimiento habitual de los espacios urbanos y continuarán desarrollándose en distintos puntos de la localidad.

Comentarios