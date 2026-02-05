Valle Hermoso realizó tareas de limpieza y mantenimiento vial

Durante la jornada de ayer se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y barrido urbano sobre la calle Padre Wálter Consalvi, en el sector del Parador Central de Valle Hermoso.

Las tareas incluyeron el barrido de calzada, la limpieza de la rotonda y el despeje de canaletas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y facilitar el correcto escurrimiento del agua en la zona.

Desde el área de servicios municipales indicaron que estos trabajos forman parte del mantenimiento habitual de los espacios urbanos y continuarán desarrollándose en distintos puntos de la localidad.