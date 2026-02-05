Valle Hermoso realizó una visita guiada por su patrimonio funerario

En el marco de las actividades por la Semana de la Fundación, se llevó a cabo una visita guiada por el patrimonio funerario de Valle Hermoso, una propuesta orientada a rescatar y poner en valor la historia y la memoria colectiva de la comunidad.

El recorrido permitió conocer aspectos históricos, culturales y simbólicos del patrimonio funerario local, destacando su importancia como testimonio del pasado y como espacio de reflexión sobre la identidad y las raíces de la localidad.