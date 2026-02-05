“Vernucci Moda” celebra su 18º aniversario con un desfile en el Espacio Mónaco
En el marco de la Temporada de verano 2026, uno de los eventos clásicos de Villa Carlos Paz, el desfile “Vernucci Moda”, celebrará su 18º aniversario el próximo lunes 9 de febrero, desde las 19.30, en las instalaciones del Espacio Mónaco.
Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá a modelos, figuras del teatro y referentes de las pasarelas, y contará con la presencia de Flor Vigna como figura invitada.
Durante la jornada también se realizarán reconocimientos a figuras del espectáculo nacional por su trayectoria, además del tradicional corte de pelo y un show de cierre, en una noche que combinará moda, arte y espectáculo.