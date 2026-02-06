ANMAT prohibió varios productos capilares de una conocida marca

País. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso esta semana el retiro urgente de distintos productos capilares y explicó las razones que llevaron a tomar esa medida.

De este modo, la Disposición 227/2026 estableció la prohibición del “uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca ‘SHINE HAIR’ en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos”.

Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran:

Producto capilar

Producto capilar (Captura)

Biotina SHINE HAIR, sin información de inscripción sanitaria en el rótulo.

Células madre vegetales SHINE HAIR, sin datos de registro sanitario.

Crema ácida extra hidratación SHINE HAIR, sin inscripción sanitaria declarada.

Nutriplex hialurónico SHINE HAIR, sin datos de habilitación en el rotulado.

Keratina líquida SHINE HAIR, sin información de inscripción sanitaria.

Levanta muertos SHINE HAIR, sin registro sanitario visible.

Botox + biotina SHINE HAIR, sin datos de inscripción sanitaria.

Shampoo extra ácido SHINE HAIR, sin registro sanitario consignado.

Shampoo Equishine de argán SHINE HAIR, sin inscripción sanitaria en el envase.

Acondicionador extra ácido SHINE HAIR, sin datos de habilitación sanitaria.

Todos los productos fueron incluidos en la prohibición por no contar con la información sanitaria obligatoria en su rotulado.

El organismo aclaró que se trata de “productos ilegítimos, no inscriptos ante esta Administración Nacional, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración”.

Por ese motivo, advirtió que son artículos “para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

En ese contexto, la disposición apunta a “proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos”.