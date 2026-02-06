Brasil: ordenaron liberar a la abogada argentina detenida por racismo

La Justicia de Brasil ordenó este viernes la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada y detenida por racismo, según confirmó a la prensa, su abogado defensor Sebastián Robles.

De esta manera, se revocó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y Páez volverá a tener arresto domiciliario en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.

El caso

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 14 de enero, cuando la abogada se encontraba con amigas en un bar. Según la denuncia, tras una discusión por el pago de la cuenta, se dirigió a los mozos con insultos racistas, conducta que fue advertida por los propios empleados como delito.

Siempre de acuerdo a la investigación, lejos de detenerse, Páez se habría dirigido luego a la cajera del local, a quien llamó “mono” mientras realizaba gestos alusivos, todo esto frente a testigos y cámaras de seguridad.

Los fiscales señalaron que una de las mujeres que acompañaba a la abogada intentó frenar la situación, dato que fue valorado en el expediente. Además, remarcaron que las declaraciones de las víctimas fueron corroboradas por registros fílmicos.

Especialistas en derecho penal brasileño explicaron que este tipo de delitos suelen derivar en prisión preventiva y que la condición de extranjera no implica un trato diferenciado por parte de la Justicia. La causa continúa su curso y la acusada permanecerá detenida mientras se resuelve su situación procesal.