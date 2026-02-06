Cuánto llovió en la cuenca del lago San Roque: ¿llega la creciente?

Las lluvias caídas durante las últimas horas tuvieron su impacto en la cuenca del lago San Roque, tras el ingreso de dos crecientes en los ríos San Antonio y Cosquín. Si bien las precipitaciones no fueron abundantes, sirvieron para mejorar el caudal de los cursos de agua que alimentan el embalse, en el inicio del segundo mes del año.

Sobre la cuenca alta del río San Antonio, cayeron 12,5 mm; mientras que se registraron 15 mm. en la media y 7.5 mm en la cuenca baja. En tanto, sobre la cuenca del río Cosquín llovieron 11.8mm y sobre el arroyo Las Mojarras, se registraron 18.8mm.

En el perilago, las últimas mediaciones revelaron que cayeron 7.6mm.

Es importante destacar que el río San Antonio registró un incremento de 0.9m en la Estación 700 y el pico de creciente todavía no ha llegado a la zona de Cuesta Blanca. Asimismo, el río Cosquín marcó un aumento de 1.9 metros en La Hoyada (Estación 1400) y el arroyo Los Chorrillos, registró un incremento de 0.7 mts en su paso por Cabalango.