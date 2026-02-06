Destacan la labor del operador del 911 que salvó la vida de una mujer de 93 años

Villa Carlos Paz. Una rápida y eficaz intervención del sargento primero Flavio Menchaca a través de una llamada permitió salvar la vida de una mujer de 93 años que se había atragantado con alimentos en una vivienda ubicada sobre calle Goethe, en barrio Villa del Lago, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando la hija de la adulta mayor se comunicó desesperadamente con la línea 911 al advertir que su madre no podía respirar. La llamada fue atendida por el sargento primero Flavio Menchaca, operador del servicio de emergencias, quien con absoluta calma y profesionalismo le indicó paso a paso las maniobras de primeros auxilios necesarias para desobstruir las vías aéreas.

Gracias a las indicaciones brindadas telefónicamente, la mujer logró expulsar el alimento que le impedía respirar, estabilizándose hasta la llegada del personal médico.

Al respecto, el subdirector de la Departamental Punilla, comisario mayor Andrés Aguirre, destacó la labor del efectivo y el trabajo silencioso que se realiza diariamente desde el sistema de emergencias. “Este hecho demuestra la importancia del rol que cumplen los operadores del 911. No solo recepcionan llamadas, sino que están capacitados para actuar en situaciones críticas donde cada segundo cuenta. La intervención del sargento primero Menchaca fue determinante para salvar una vida”, expresó Aguirre.

Por su parte, el propio sargento primero Flavio Menchaca, quien tiene más de 20 años desempeñándose en la departamental Punilla, relató cómo vivió el momento y resaltó la importancia de mantener la calma en este tipo de situaciones. “La clave es transmitir tranquilidad. Del otro lado hay una persona angustiada, y uno debe guiarla con instrucciones claras y precisas. Afortunadamente, la mujer respondió a las maniobras y se pudo evitar una tragedia”, señaló.

No es la primera vez que el sargento ayuda a través de una llamada; ya le había tocado con un menor en el barrio El Fantasio y una persona mayor. No ocultó su emoción y las ganas de poder reencontrarse "Hablé con mi familia, me encantaría conocer a esta persona, darle un abrazo y llevarle un presente y poder conocer a la señora".