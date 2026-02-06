El gesto solidario de Oliver, un niño que emocionó a todos en barrio Colinas

Villa Carlos Paz. Un conmovedor gesto de solidaridad se vivió este jueves 5 de enero en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz, donde Oliver Garay, un niño de seis años, decidió regalar los juguetes que ya no utiliza a otros niños del barrio, a cambio de un abrazo.

La iniciativa surgió junto a sus papás, y su mamá Lourdes Cortés contó que la familia suele donar los juguetes en buen estado a guarderías, pero esta vez optaron por una propuesta distinta, colocaron una mesa en la puerta de su casa con un cartel que decía “Un abrazo por un juguete”. “Le preguntamos a Oliver si le gustaba la frase y nos dijo que sí. Él dice que todos los chicos son sus amiguitos”, relató Lourdes.

Oliver tiene autismo y un retraso madurativo, pero se caracteriza por ser un niño muy cariñoso, algo que quedó reflejado en cada intercambio. Durante la jornada, varios niños del barrio se acercaron a la vivienda. Muchos preguntaban si los juguetes se vendían, y al enterarse de que eran regalos, aceptaban la consigna con una sonrisa y un abrazo. Incluso, algunos pequeños le ofrecían a Oliver comprarle algo en la despensa del barrio, gesto que él rechazaba.

La lluvia obligó a suspender momentáneamente la actividad, por lo que algunos juguetes quedaron guardados, pero la familia confirmó que continuarán con la iniciativa en los próximos días. Oliver asiste al jardín intendente Grimberg y este año comenzará primer grado.

Su mamá destacó con orgullo que fue abanderado durante su paso por el jardín, y remarcó que todo se hizo “con mucho cariño”. El simple cartel, los abrazos sinceros y la sonrisa de Oliver dejaron un mensaje claro, la solidaridad no tiene edad y, muchas veces, los gestos más pequeños son los que más impacto generan.

