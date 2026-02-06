Lluvias: Cómo estará el fin de semana en Carlos Paz y el sur de Punilla

Una jornada inestable se vive este viernes 6 de febrero en Villa Carlos Paz y gran parte del Valle de Punilla. Las lluvias volvieron a ser protagonistas en las sierras de Córdoba, hubo un descenso de las temperaturas y todo indica que habrá un mejoramiento hacia las horas de la tarde.

Desde la noche del jueves, las tormentas hicieron su aparición y se lanzó un «Alerta Amarillo» por fuertes ráfagas de viento, abundante agua y ocasional caída de granizo.

Para el día de hoy, se anticipa la posibilidad de fenómenos de mayor intensidad en las zonas serranas. En tanto, las temperaturas agobiantes parecen haber quedado atrás (al menos momentáneamente) y se prevé una máxima de apenas 25º.

El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba reveló que las condiciones mejorarían hacia la tarde.