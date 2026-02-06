Murió el actor Rubén Polimeni

El mundo del espectáculo despide este viernes con tristeza a Rubén Polimeni, un actor de raza cuya versatilidad le permitió navegar con éxito por todos los formatos del entretenimiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, nacido en diciembre de 1955, Polimeni construyó una trayectoria sólida basada en la composición de personajes secundarios memorables que se ganaron el reconocimiento de sus pares y del público.

Un rostro familiar en el living de los argentinos

Su paso por la televisión fue prolífico, participando en las ficciones más emblemáticas de las últimas décadas. Su capacidad actoral le permitió adaptarse a distintos géneros, desde la comedia blanca hasta el suspenso:

Ficciones de culto: Formó parte de los elencos de Los Simuladores, Tiempo Final, Sin Código y Hermanos y detectives.

Éxitos populares: Participó en tiras como Los Roldán, Kachorra, Sos mi hombre y Mi familia es un dibujo.

Cine y Teatro: En la pantalla grande, destacó en producciones de alto impacto como Plata quemada, mientras que en las tablas integró elencos de obras como Mustafá y Abasto en sangre.

Referente del mundo publicitario

Además de su labor actoral en ficción, Polimeni fue uno de los rostros más solicitados por las grandes marcas. Su carisma lo llevó a protagonizar campañas publicitarias para firmas de primera línea como Pepsi, Jumbo, Geniol y Knorr, consolidándose como un profesional respetado en el sector comercial.

La noticia de su deceso generó inmediatas muestras de pesar en la comunidad artística. Desde diversas entidades y redes sociales, colegas y seres queridos acompañan este momento con sentidas condolencias, recordando a un trabajador incansable del arte nacional.