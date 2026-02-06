Prunotto encabezó la noche inaugural del 37° Encuentro Anual de Colectividades en Alta Gracia

La vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto, presidió la noche inaugural de la 37ª edición del Encuentro Anual de Colectividades, el evento cultural más emblemático de la ciudad de Alta Gracia, que volvió a convocar a vecinos y turistas de todo el país en la ciudad del Tajamar.

Prunotto fue recibida por el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, junto a integrantes de la comisión organizadora del Encuentro, entre ellos Iván Poletta, además de autoridades provinciales, regionales y locales.

Durante el acto protocolar, la vicegobernadora destacó la importancia del evento para la provincia y el trabajo comunitario que lo sostiene: “Esta fiesta es un verdadero emblema para Córdoba y hoy forma parte de los festivales más importantes de nuestra provincia, gracias al trabajo conjunto y al compromiso de toda la comunidad.”

El acompañamiento provincial a los festivales

Prunotto transmitió el saludo del gobernador Martín Llaryora y subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial a los festivales cordobeses: “Junto al gobernador acompañamos cada uno de los más de 400 festivales que se realizan a lo largo y a lo ancho de Córdoba, porque estamos convencidos de que no son gastos, sino inversiones.”

En ese sentido, remarcó el impacto económico de estos eventos, señalando que además de fortalecer la identidad cultural, generan movimiento económico local y regional, impulsando la hotelería, la gastronomía y el empleo: “Por eso aprobamos una ley que reconoce a los eventos y al turismo como una industria, una industria que en Córdoba genera más de 760 mil puestos de trabajo de manera directa”.

Y concluyó: “Alta Gracia los abraza, pero Córdoba también los abraza fuerte para seguir trabajando juntos.”

Por su parte, el intendente Marcos Torres Lima agradeció la presencia de la vicegobernadora y puso en valor el rol de las colectividades: “Este Encuentro no sería posible sin las colectividades. Son ellas las que le dan el brillo, el color y la identidad a esta fiesta que ya es la fiesta madre de Alta Gracia.”

Además, destacó el impacto económico y social del evento: “Nuestras fiestas generan trabajo, movilizan a productores, artistas, técnicos y trabajadores, y eso se traduce en un derrame real en la economía.”

Posteriormente, la vicegobernadora, junto al legislador departamental y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres Lima, hicieron entrega de una placa en reconocimiento al Encuentro Anual de Colectividades y de un aporte económico de 107,5 millones de pesos destinado a la realización del festival.

El acompañamiento provincial a los festivales forma parte de una política pública que reconoce a la cultura y al turismo como motores de desarrollo, identidad y generación de empleo en todo el territorio cordobés.

La fiesta de Alta Gracia

El Encuentro Anual de Colectividades es la fiesta más antigua de la ciudad y uno de los eventos culturales y turísticos más relevantes de la temporada de festivales a nivel nacional. Desde 1988, reúne a representantes de distintos países del mundo, quienes comparten su identidad a través de la gastronomía, la música, las danzas y las tradiciones que forman parte de la historia multicultural de Alta Gracia.

La edición 2026 incluye 29 carpas gastronómicas de colectividades, donde cada país presenta sus comidas típicas, bebidas tradicionales y expresiones culturales.

Acompañaron

Del acto participaron el presidente del Encuentro Anual de Colectividades, Iván Poletta; el asesor del Poder Ejecutivo Provincial, Hugo Testa; el viceintendente de Alta Gracia, Jorge de Napoli; el legislador Ignacio Sala; y el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto.

También estuvieron presentes los presidentes comunales del Departamento Santa María: de Villa del Prado, José Eduardo Ludueña; Dique Chico, Melina Reta; Villa La Bolsa, Alberto Nieto; Lozada, Franco Oviedo; La Rancherita, Miguel Vanetti; y Villa Ciudad de América, José Alberto Murúa.

Una vez más, Alta Gracia abrió sus puertas al mundo para celebrar la diversidad cultural que enriquece su identidad, en una fiesta que forma parte de la memoria colectiva de generaciones y reafirma su perfil como ciudad de encuentro, inclusión y convivencia.