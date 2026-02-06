Sturzenegger anticipó autos más baratos por quita de aranceles

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que se abrirá un cupo de 10.000 vehículos importados que no pagarán arancel, una decisión que, combinada con la reciente baja de impuestos internos, podría generar una caída significativa en los precios de determinados modelos, especialmente en el segmento de autos eléctricos.

Como ejemplo, el funcionario mencionó el caso de un Tesla Model 3, cuyo valor estimado en el mercado argentino podría pasar de USD 85.500 a unos USD 52.800, producto de la eliminación del arancel de importación y la reducción de cargas impositivas.

Según explicó, si bien 10.000 unidades no modificarían el volumen total de ventas anuales, la medida aportaría mayor competencia y favorecería la renovación del parque automotor, un factor que —sostuvo— tiene impacto directo en la seguridad vial y la reducción de siniestros.

Sturzenegger vinculó además la iniciativa con la política de reducción de impuestos impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, señalando que un parque vehicular más moderno no solo dinamiza el mercado sino que también contribuye a mejorar los estándares de seguridad en la vía pública.

La propuesta se enmarca en una estrategia orientada a estimular la importación de vehículos con tecnología más eficiente, ampliar la oferta y generar un efecto competitivo en los precios finales al consumidor.