Un estadounidense se volvió viral al elogiar una manteca argentina

Un video grabado de manera casual en un crucero se volvió viral en las últimas horas luego de que un turista estadounidense reaccionara con entusiasmo al probar una manteca argentina servida en formato individual durante una comida a bordo.

En las imágenes, el hombre —oriundo de Omaha, Nebraska— se muestra sorprendido por la calidad, el sabor y la textura del producto. Incluso llega a compararla con mantecas europeas y asegura que le parece mejor que la de Holanda, mientras comenta que le encantaría conseguir una así en su ciudad.

Parece que la manteca argentina tiene algo especial uD83DuDCAAuD83EuDDC8 https://t.co/5DKl1yFcLy — Tonadita (@tonadita) February 6, 2026

La escena continúa con la reacción de su pareja, quien coincide con el elogio y acompaña el momento con comentarios cómplices, reforzando el tono espontáneo del video. La grabación, realizada sin fines publicitarios aparentes, comenzó a circular en redes sociales y acumuló miles de reproducciones.

La repercusión fue tal que la propia empresa Tonadita decidió compartir el video en sus redes oficiales, celebrando el reconocimiento inesperado desde el exterior y el alcance que logró la publicación.

Textual del video (traducción al español):

“Los cruceros de Royal Caribbean tienen esta mantequilla de Argentina… Dios mío, ¿qué es esto? Todos están hablando de esto y ahora lo entiendo. Tuvimos hace dos cruceros una mantequilla de Holanda… oh Dios mío, esa era increíble, pero esta es aún mejor.

Se llama Tonadita… manteca Tonadita… manteca con sal.

Mi esposa está poniendo los ojos en blanco conmigo ahora mismo, pero te diré algo: si pudiera encontrar esta manteca en Omaha, Nebraska, la estaría comiendo todo el tiempo.

Ponla en cualquier cosa… de todos modos, ¿qué pasa con la manteca en estos cruceros?”