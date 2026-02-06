Ya se puede hacer el DNI electrónico en Córdoba: las 57 sedes habilitadas

El Registro Civil de la Provincia ya comenzó a tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico, en línea con las disposiciones del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El nuevo DNI no reemplaza ni invalida al actual, que mantiene plena vigencia y sólo deberá renovarse cuando llegue su fecha de vencimiento.

Desde el 1 de febrero, 57 oficinas del Registro Civil en la provincia ya están habilitadas con la nueva tecnología, y antes de marzo se sumarán otras 27 dependencias en distintos puntos del territorio cordobés.

El nuevo documento incorpora tecnología avanzada de seguridad, entre ellas un chip sin contacto (NFC) y un código QR, que permitirán la validación electrónica de identidad, la verificación de datos y el acceso a funciones digitales, como la firma electrónica con validez legal.

El DNI electrónico se imprimirá sobre policarbonato, un material más resistente, utilizando tecnología láser, lo que refuerza la protección contra falsificaciones. Además, incluye elementos digitales y símbolos patrios que elevan los estándares internacionales de seguridad.

Desde el Ministerio del Interior se aclaró que seguirán emitiéndose los DNI actuales, con la misma validez, hasta que se agoten los insumos, mientras la implementación del nuevo documento se realiza de manera gradual en todo el país.

Entre los cambios normativos, se estableció que la actualización para menores podrá realizarse desde los 5 años, y que el DNI tramitado a los 14 años tendrá una vigencia de 15 años.

Innovaciones tecnológicas destacadas

Chip NFC: almacena datos personales y biométricos en forma encriptada.

Código QR: permite validación electrónica y verificación de identidad.

Firma digital: habilita trámites y contratos sin presencialidad.

Policarbonato: mayor durabilidad y seguridad física del documento.

• Oficinas habilitadas en Córdoba

Córdoba Capital (CPC y Estación de Trenes General Belgrano), Morteros, La Para, Devoto, Quebracho Herrado, Colonia Vignaud, La Tordilla, Bell Ville (hospital), Pozo del Molle, Justiniano Posse, Calchín, La Playosa, Monte Cristo, Arroyo Cabral, Los Cisnes, James Craik, Charras, La Cautiva, Adelia María, Rosales, General Levalle, Mataldi, Melo, Huinca Renancó, La Cruz, Villa del Dique, Sebastián Elcano, Anisacate, Despeñaderos, Villa de Soto, Capilla de Sitón, El Chacho–Piedrita Blanca, Cañada de Luque, Estancia La Argentina, Ana Zumarán, Agua de Oro, Villa María, Laborde, La Cumbre, Arroyito, Corral de Bustos, Villa Huidobro, San Lorenzo, Los Hornillos, Sauce Arriba, San Joaquín, Las Playas, Bañado de Soto, Plaza Luxardo, Las Peñas Sud, Capilla del Monte, La Carlota, Estación General Paz, Villa Concepción del Tío, Wenceslao Escalante, Villa Valeria y El Tío.