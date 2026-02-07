Carlos Paz: Abren curso de RCP y Primeros Auxilios

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz lanzó una nueva convocatoria destinada a la comunidad para aprender técnicas fundamentales de supervivencia. La capacitación, diseñada para que cualquier ciudadano pueda actuar ante una emergencia, se centrará en la aplicación de RCP de calidad y procedimientos clave para salvar vidas.

El programa formativo abarca desde la Maniobra de Heimlich hasta el manejo inicial de convulsiones y la contención de hemorragias externas. El curso se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero a las 17:00 en las instalaciones del cuartel, ubicado en calle Robert Koch 57, y contará con la entrega de certificaciones oficiales para los asistentes.

Dada la modalidad práctica del taller, los cupos son limitados y el arancel es de 15.000 pesos. Los interesados pueden inscribirse a través del enlace en las redes sociales de la institución o solicitar información y realizar consultas al número 3541-609426.