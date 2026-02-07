Comenzó el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos
El traslado del sable corvo del general José de San Martín comenzó desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
El presidente Javier Milei encabezará el acto central a las 19 en la localidad Santafesina de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas, y participará el gobernador Maximiliano Pullaro.