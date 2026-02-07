El detenido por la agresión en el boliche ya había protagonizado un escándalo

En horas de la madrugada, en uno de los boliches más reconocidos de Villa Carlos Paz, se produjo una violenta pelea entre dos jóvenes que terminó con un herido y un detenido. El agresor ya había sido protagonista de un escándalo en el 2023.

Lo que debía ser una noche de festejo y diversión para los cientos de jóvenes que asisten al boliche Molino Rojo se vio opacada por un grupo de inadaptados que asistieron al lugar y que mostraron una actitud agresiva.

El parte dado a conocer esta mañana por la Departamental Punilla, informó que personal policial que prestaba servicio adicional en el lugar, fue alertado por un guardia de seguridad por una disputa que se estaba sucediendo en el interior del establecimiento. Inmediatamente, se logró detener al agresor y se dispuso su traslado hacia la comisaría local.

En tanto, el otro involucrado en la disputa -un joven de 26 años- sufrió un corte en la cabeza, tuvo pérdida de conocimiento, fue asistido por el servicio de emergencias y posteriormente llevado hacia el Hospital Sayago

Tras las averiguaciones realizadas por EL DIARIO, se conoció que el detenido había sido noticia en 2023, cuando se había filmado conduciendo un vehículo a más de 260 km/h en la autopista Córdoba-Carlos Paz, cruzó varios semáforos en rojo y también condujo a una alta velocidad en la costanera y las avenidas San Martín y Uruguay. En aquel entonces, el joven tenía 19 años y el caso derivó en una denuncia que hizo la Municipalidad de Villa Carlos Paz contra el conductor, hijo de un conocido empresario inmobiliario.