El Dique San Roque superó el nivel del vertedero tras las últimas lluvias

Córdoba. Las recientes precipitaciones registradas en la provincia de Córdoba comenzaron a reflejarse en los principales embalses, que muestran una recuperación paulatina de sus niveles.

De acuerdo con la última actualización del sitio www.diquesdecordoba.com.ar, sobre datos elaborados en base a información de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba y Omixon SRL., el Dique San Roque se destaca como el único en superar la cota de su vertedero.

El San Roque registra una cota actual de 35,34 metros, superando en 4 centímetros su nivel de vertedero, fijado en 35,30 metros. Según el informe, este embalse tuvo un incremento de 14 centímetros en relación con la medición anterior, producto directo de las lluvias en su cuenca de aporte.

Situación del resto de los embalses

En el resto de los diques cordobeses, si bien se observa una leve mejora general —con un aumento promedio de 4 centímetros—, todos continúan por debajo de sus niveles de vertedero.

La Viña presenta una cota actual de 95,94 m, ubicándose 4,56 m por debajo del nivel máximo.

Cruz del Eje alcanza los 35,75 m, con un déficit de 1,45 m.

Los Molinos se sitúa en 51,72 m, quedando 1,28 m por debajo de su cota de vertedero.

El Embalse Río Tercero registra 44,29 m, a 2,21 m del nivel esperado.

La Quebrada muestra una cota de 33,55 m, con una diferencia negativa de 0,45 m.

Pichanas es uno de los más comprometidos, con 38,10 m, lo que implica 5,90 m menos que su cota de vertedero.

Finalmente, el Dique El Cajón alcanza los 25,29 m, permaneciendo 4,91 m por debajo del nivel máximo.

Monitoreo permanente

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución de los embalses, clave tanto para el abastecimiento de agua potable como para la planificación hídrica y energética de la provincia.